​Francis Stein demande la modification de son contrôle judiciaire

Tahiti, le 11 janvier 2023 - Mis en examen pour meurtre le 28 juin 2019 dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sur la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud, l'ancien directeur du patrimoine, Francis Stein a saisi la chambre de l'instruction pour demander une modification de son contrôle judiciaire afin de pouvoir se rendre en métropole. Décision le 24 janvier.



L'ancien directeur du patrimoine, Francis Stein, a saisi la chambre de l'instruction qui a examiné mardi sa demande de modification du contrôle judiciaire qui le contraint depuis sa mise en examen pour meurtre, le 28 juin 2019, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sur la disparition du journaliste et communicant, Jean-Pascal Couraud. Francis Stein, qui a l'interdiction de quitter le territoire, souhaite en effet obtenir l'autorisation de se rendre en métropole. Si le juge d'instruction en charge de l'affaire avait refusé cette demande, l'avocat général ne s'y est pas opposé lors de l'audience devant la chambre de l'instruction ce mardi. L’instance a mis sa décision en délibéré jusqu’au 24 janvier.



Rappelons que l'ancienne compagne de Jean-Pascal Couraud et actuelle directrice de l'environnement, Miri Tatarata, est également mise en examen pour meurtre dans cette affaire. Dans ce dossier, trois anciens membres du groupement d'intervention de Polynésie (GIP) de Gaston Flosse – Rere Puputauki, Tino Mara et Tutu Manate – sont quant à eux toujours mis en examen pour enlèvement et séquestration.