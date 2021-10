​Fortes pluies mais dégâts mesurés

Tahiti, le 23 octobre 2021 – Les fortes pluies qui se sont abattues sur Tahiti et Moorea vendredi en fin de journée n'ont pas causé de dégâts majeurs mais la vigilance reste de mise pour ce week-end. Météo France annonce en effet le retour samedi soir d'"averses localement fortes".



Malgré les fortes précipitations qui se sont abattues à Tahiti et Moorea durant plusieurs heures vendredi, aucun dégât majeur n'est à déplorer ce samedi après-midi. Deux arbres, qui étaient tombés sur la route à Arue et Hitia'a o te Ra ont rapidement été dégagés par les services techniques des mairies des deux communes.



Dans un nouveau bulletin publié samedi en début d'après-midi, Météo France annonce cependant le retour d'"averses localement fortes" et des "cumuls de précipitations pouvant être localement importants jusqu'à dimanche soir, notamment sur les zones de Mahina, Arue, Papeete, Faa'a et Punaauia ainsi qu'en montagne". Les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent restent placées en vigilance orange.