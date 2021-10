​Former pour enseigner le fait nucléaire

Tahiti, le 23 octobre 2021 - La ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, a rencontré vendredi des enseignants du 1er et 2nd degré qui produisent actuellement des contenus de formations des enseignants destinés à enseigner le fait nucléaire dans les établissements scolaires.



Le studio de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) a accueilli vendredi la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel. Cette dernière s'y est entretenue avec une équipe d'enseignants du 1er et 2nd degré en charge, sous le pilotage de trois inspecteurs pédagogiques, de la production de contenus de formation des enseignants pour aborder le fait nucléaire dans les établissements scolaires.



La présidence précise dans un communiqué que “ces productions visuelles feront partie d’un parcours de formation continue “Magister” en direction des professeurs pour enseigner le fait nucléaire dans de nombreuses disciplines et à tous les niveaux de scolarité : tahitien, histoire-géographie, lettres, arts plastiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, éducation musicale.”