​Fly Coralway jette l’éponge “par manque de financement”

Tahiti, le 1er janvier 2024 – Le projet Fly Coralway est abandonné “par manque de financement” a annoncé samedi la compagnie aérienne sur sa page Facebook.



C’est sur sa page Facebook que Fly Coralway a annoncé, samedi, sa décision de mettre un terme à son projet de compagnie aérienne “par manque de financement”. Initialement à compter de juin 2021, Fly Coralway envisageait d’opérer une ligne régionale reliant Tahiti, les Samoa, Wallis-et-Futuna, Fidji, et la Nouvelle-Calédonie à raison de plusieurs rotations par semaine, sur le principe de l’ancienne “route du corail”.



Ce projet avait obtenu une licence de transporteur en Polynésie en novembre 2020 et lancé dans la foulée la commercialisation de billets, mais avait dû repousser son démarrage d’exploitation à fin 2022. “[…] nos espoirs fondés de lancement des opérations ne sont désormais plus envisageables par manque de financement”, peut-on lire, samedi, sur la page Facebook de la compagnie qui mettait en cause depuis plusieurs mois déjà la crise Covid dans l’échec de ce projet.