​Flosse poursuivi pour injure par l'avocat de Buillard

Tahiti, le 29 septembre 2020 – Une audience "de consignation" s'est tenue mardi après-midi au tribunal correctionnel de Papeete sur la plainte pour "injure publique" de l'avocat du maire de Papeete, Michel Buillard, contre l'ancien président et leader du Tahoera'a, Gaston Flosse. L'audience a été fixée au 17 novembre.



Ni présent, ni représenté au palais de justice, l'ancien président du Pays et leader du Tahoera'a, Gaston Flosse, avait une nouvelle fois rendez-vous à la barre du tribunal correctionnel mardi après-midi. Mais pour une affaire cette fois-ci assez modeste. Une audience de "consignation" permettant de fixer une date de procès pour la plainte pour "injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication public par voie électronique" déposée à l'encontre de Gaston Flosse par l'avocat Me Dominique Bourion. Comme l'avait révélé Radio 1 fin mai dernier, l'avocat du maire de Papeete, Michel Buillard, avait attaqué le leader autonomiste après un échange fleuri en marge des recours de Gaston Flosse pour tenter de faire établir son domicile dans la capitale et de s'y présenter aux municipales. La consignation a été fixée à 200 000 Fcfp à payer par Me Bourion et la date du procès a été fixée au 17 novembre prochain.