​Faux passeport : pas de charges retenues contre Ronaldinho

Asuncion, Paraguay | AFP | vendredi 06/03/2020 - L'ancien international brésilien Ronaldinho et son frère Roberto ont été "trompés" et ne seront donc pas poursuivis pour être entrés au Paraguay avec de faux passeports, selon des sources judiciaires.



Le procureur en charge du dossier, Federico Delfino, a requis l'abandon des poursuites contre les deux hommes "avec la condition qu'ils admettent avoir commis le délit dont on les accuse, c'est-à-dire la détention de faux documents".



"Plusieurs (autres) personnes ont été mises en cause" dans cette affaire, a-t-il ajouté lors d'une déclarations à des journalistes jeudi soir.



Ronaldinho et son frère "ont été trompés en toute bonne foi lorsqu'on leur a remis des documents paraguayens faux", a expliqué le représentant du parquet.



"Les informations fournies sont très utiles pour démanteler une bande criminelles spécialisée dans la confection de faux documents", a-t-il poursuivi.



L'ancien international brésilien et son frère ont été entendus jeudi par un magistrat à Asuncion avant de ressortir libres.



Selon l'avocat paraguayen de Ronaldinho, Adolfo Marin, qui conteste la version du parquet, le footballeur n'a pas présenté de faux passeport à son arrivée. Ce dernier "n'a pas eu besoin d'utiliser un autre document que le sien", a affirmé l'avocat à l'AFP, assurant également que son client n'était soumis à aucune restriction de voyage à l'étranger.

Les documents falsifiés ont été détectés à l'arrivée de Ronaldinho et de son frère à l'aéroport d'Asuncion.



La police paraguayenne a perquisitionné l'hôtel où loge le Ballon d'Or 2005, venu à Asuncion pour faire la promotion d'un livre, et a trouvé, selon le ministre de l'Intérieur Euclides Acevedo, de faux passeports confectionnés dans la capitale paraguayenne il y a quelques mois.



Selon le commissaire Gilberto Fleitas, en charge de l'enquête, Ronaldinho a reçu ces faux passeports des mains de l'agent brésilien Wilmondes Sousa Lira, qui a été arrêté.



La justice brésilienne a privé Ronaldinho de passeport fin 2018, suite à sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars (environ 2,25 millions d'euros), qu'il n'a jamais payée, pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée, selon les médias brésiliens.