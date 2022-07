​Fatu Hiva à J-1 du Matava'a

Fatu Hiva, le 6 juillet 2022 – Fatu Hiva est en effervescence. Les délégations de tout l'archipel débarquent au fil des jours à Omoa, où les festivités du Matava'a o te Fenua Enata, le festival des arts des îles Marquises, vont se dérouler. Entre 1 500 et 2 000 personnes sont attendues pour célébrer la culture de la Terre des Hommes.



Les délégations sont arrivées à Fatu Hiva des quatre coins de l'archipel marquisien. Après Nuku Hiva, celles de Ua Pou et Ua Huka ont débarqué sur l'île mardi, après 14 heures de traversée. La délégation de Tahuata est arrivée tôt mercredi matin. À Omoa, toutes s'activent à présent et se préparent à assurer des animations hors spectacles. Les nombreux stands artisanaux ouvriront vendredi.



La cérémonie d’ouverture se déroulera jeudi à 14 heures, en présence d'une importante délégation d'officiels et d'invités. Entre 1 500 et 2 000 personnes sont attendues sur l'île de 630 habitants.