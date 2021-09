​Face à la crise Covid, l’UCO-Pacifique ISEPP s’adapte et poursuit son développement

Publireportage - Dans un contexte difficile et chargé d’incertitudes, la direction de l’ISEPP a décidé de réaménager le calendrier du premier semestre universitaire afin d’accueillir au mieux ses 450 étudiants. En se souciant en premier lieu des nouveaux arrivants à l’université et de la difficulté que cela représente notamment en Licence 1, l’équipe pédagogique a souhaité étirer au maximum le calendrier du 1er semestre en supprimant les vacances de la Toussaint et en se donnant les moyens de reculer les examens de fin de semestre jusqu’en janvier 2022 afin de contenir et minimiser le travail en distanciel.



Cela signifie donc qu’à partir du 30 août et sur les trois prochaines semaines, chaque filière fonctionne sur une sélection de cours choisis, en privilégiant le qualitatif au quantitatif et en utilisant le plus possible la visioconférence des temps d’échanges et de réponses aux questions (la classe inversée). Le directeur M. Mariani affirme : “le débat dans l’éducation entre les technophobes et les technophiles n’a plus cours aujourd’hui. Pour autant et à partir du recul dont nous disposions sur l’utilisation des TIC (technologie de l‘information et de la communication) dans l’acte pédagogique et notamment auprès des néo-bacheliers, nous portons la conviction profonde que rien ne remplace la proximité et le relationnel dans l’acte d’enseigner ».



Parallèlement à cela, l’ISEPP ouvre deux nouvelles formations qui ont l’avantage d’être entièrement financées par le Pays et fortement pourvoyeuses d’emplois. Il s’agit des diplômes d’État de moniteur éducateur (DEME) et d’État d’éducateur spécialisé (DEES).

“Au regard de la crise économique et sociale que nous traversons et des besoins exprimés par les professionnels de l’action sociale, nous nous réjouissons de nous engager dans la formation des futurs acteurs du travail social en Polynésie et, par là-même, de renforcer l’utilité sociale de notre institut universitaire”.



Pour ces deux diplômes, la clôture des inscriptions aux sélections est le vendredi 3 septembre avant 11h.