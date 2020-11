​Expulsions en vue à Bora Bora

Une demande qui bien sûr fait bondir Jonathan, le représentant de la famille : "J'ai 43 ans et j'ai grandi sur cette terre ainsi que ma mère, et mes grands-parents depuis plus de 70 ans. Nous avions notre parc à cochons. Nous avons planté et entretenu toute la terre Vaiaho. Ma grand-mère Erita Reupena épouse Taputea repose sur la parcelle depuis 1970. Ma famille et moi ne quitterons pas ce patrimoine, nous irons jusqu'au bout avec notre avocat. Nous avons un projet avec le comité Bora Bora GI pour la réalisation d'un village et un musée mémoriel."