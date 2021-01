​Expulsion validée pour le plaisancier américain

Tahiti, le 26 janvier 2021 - Le tribunal administratif a confirmé mardi la validé de l’arrêté d’expulsion du plaisancier américain sommé de quitter le territoire national depuis décembre.



Le plaisancier américain sous le coup d’un arrêté du haut-commissaire le sommant de quitter le territoire national depuis le 2 décembre, a saisi en vain le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de cette obligation. Une décision rendue mardi, le déboute de ses demandes et réduit à néant ses derniers espoirs de séjourner plus longtemps au fenua.

Pour obtenir l’autorisation de séjourner en Polynésie française jusqu’au 31 mars prochain, cet Américain mettait notamment en avant le risque susceptible de lui faire courir ce départ en haute mer, durant la saison cyclonique. Examinée en référé le 24 décembre, la requête de ce réfugié du Pacifique en situation illégale depuis juillet 2020 avait été rejetée. L’examen au fond de cette demande, n’a pas été plus fructueux pour le plaignant.