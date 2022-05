​Exercice incendie grandeur nature à la Maison de la Culture

Tahiti, le 9 mai 2022 – Une fumée orange et un impressionnant dispositif de pompiers… Ce n'est pourtant qu'un exercice –certes grandeur nature– qui s'est déroulé lundi matin à la Maison de la Culture à Papeete. Les pompiers ont déployé deux camions, la grande échelle et un poste de commandement avancé dans l'enceinte de Te Fare Tauhiti Nui pour une simulation d'incendie du Grand théâtre qui se serait propagé aux autres bâtiments de l'établissement public. Crise Covid oblige, cela faisait plus de deux ans qu'un exercice d'une telle ampleur ne s'était pas déroulé sur place.



(Photos : Grégory Boissy)