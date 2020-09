​Exercice incendie à la centrale EDT

Ua Pou, le 25 septembre 2020 - La semaine dernière, un protocole incendie a été effectué à la centrale EDT de Hakahau par les pompiers de l'île et le personnel de l'établissement.



La semaine dernière, les pompiers de l'île, avec le concours du personnel de la Centrale EDT, ont effectué un exercice incendie, leur donnant ainsi la possibilité d'appliquer le protocole indiqué à la situation. Comme pour toutes les centrales EDT de France et de Polynésie française, quatre exercices incendies sont ainsi opérés chaque année.



Dans l’attente du renouvellement de la concession énergétique pour éventuellement basculer sur l’énergie solaire –du moins en partie–, les quatre employés de la centrale thermique collaborent avec la cellule incendie de la commune pour assurer la sécurité du site et notamment celle des 50.000 litres de gasoil stockés sur place. Serge Mathieu, qui est directeur des opérations mais aussi le chef de l’exploitation et de la centrale EDT de Ua Pou, rassure qu’en 11 ans de service, il n’y a jamais eu d’incendie à la centrale.



Du côté des pompiers, c’est Dany Capron qui supervise les opérations. Il explique que les employés EDT sont formés pour assurer les premiers gestes salvateurs en cas de départ de feu. Car il lui faut 10 à 15 minutes pour rassembler les pompiers volontaires, auxquelles s’ajoutent 10 minutes de préparation et de déplacement. Heureusement, il n’y a que quelques minutes de route entre la caserne et la centrale EDT.