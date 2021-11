​Exclusion annulée pour le prof-cogneur

Tahiti, le 9 novembre 2021 – Le professeur du LEP de Faa'a qui avait porté un coup de poing à un enseignant stagiaire au cours d'un pot de fin d'année en 2020 a vu son exclusion d'un an être annulée car "disproportionnée".



L'affaire avait beaucoup fait réagir à l'époque chez les enseignants du lycée d'enseignement professionnel de Faa'a. Au cours d'un pot de fin d'année organisé le 11 décembre 2020, un professeur titulaire avait porté un coup de poing au visage d'un enseignant stagiaire. Un coup qui avait causé 10 jours d'ITT à la victime, avec fracture ouverte du nez nécessitant une opération et entorse aux cervicales. A la suite d'une enquête administrative, le professeur-cogneur avait été exclu temporairement de ses fonctions pendant une durée d'un an.



Le professeur sanctionné avait contesté la décision devant le tribunal administratif de Papeete il y a deux semaines. Et la juridiction a annulé mardi dernier la sanction comme "présentant un caractère disproportionnée". Le jugement explique que la victime était "alcoolisée" et faisait preuve d'un "comportement agressif et provocateur" à l'égard de son agresseur, en le rejoignant même dans une salle où ce dernier s'était isolé pour se soustraire à l'enseignant stagiaire. Traduction juridico-administrative : la victime l'avait quand même un peu cherché…