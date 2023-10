​EuroDreams - Nouveau jeu, nouvelles rentes

Tahiti le 30 octobre 2023. La Pacifique des Jeux accompagne cette semaine la Française des Jeux dans le lancement d’un tout nouveau jeu de tirage, EuroDreams. Un concept unique en son genre est mis en place pour la peine.





Vingt ans après le lancement de l'EuroMillions, le nouveau jeu de tirage EuroDreams, associant neuf autres loteries européennes, lancé cette semaine, est la promesse d'un gain pour les chanceux de 2,4 millions de francs par mois pendant 30 ans. Les prises de jeu pour ce petit frère d'EuroMillions ont ouvert ce lundi 30 octobre pour un premier tirage le 6 novembre.



La grille, vendue 300 francs, offre une chance sur 19 millions de remporter le gain maximum avec deux tirages par semaine le lundi et le jeudi. Évidemment, les gains ne s’arrêteront pas si la personne qui a touché le pactole décède. Ses ayants droit pourront y prétendre.



L’EuroDreams comporte six rangs de gagnants. Seuls les deux premiers rangs seront concernés par la rente. 2,4 millions de francs par mois pendant 30 ans (6 numéros + le numéro dream) ou 240 000 francs par mois pendant cinq ans (6 numéros sans le numéro dream). Les résultats seront réalisés électroniquement et révélés via une animation virtuelle 3D inédite sur internet.