​Etrange pollution à Faa’a

Tahiti le 29 janvier 2025. La rivière Nuutania, qui longe la maison d’arrêt et qui s’écoule jusqu’au lagon en passant par les portes de la mairie, arbore ce mercredi matin une étonnante couleur vert fluo.





"C’est bien la première fois que je vois ça", explique ce matin un garagiste du quartier. Idem pour un riverain qui faisait son jardin quand nous sommes passés.



Cette coulée vert fluo se situe entre le tunnel de la route de Nuutania et des hangars d’une entreprise de matériaux situés plus haut, mais bien avant la maison d’arrêt.



Prévenue, la mairie de Faa’a a envoyé sa brigade environnementale sur place pour faire des prélèvements et a contacté la Direction de l’environnement ainsi que les services de l’Etat.



La dernière fois qu’une rivière, puis un lagon, avait arboré cette étrange couleur vert fluo, il s’agissait de fluorescéine. Un jeune militaire avait "par erreur" déchiré une pochette de "marqueur de mer", un produit de détresse probablement pris dans un kit de matériel de sécurité maritime. C'était ce produit contenu dans la pochette qui s'est échappé dans le réseau d'évacuation des eaux fluviales du RIMAPP, et qui a coloré toute la rivière de cette couleur très spectaculaire.