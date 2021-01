​Eric Tournier prend la direction de la DGEE

Tahiti, le 27 janvier 2021 - Eric Tournier est nommé directeur général de l'éducation et des enseignements à compter du 1er février.



Après un intérim de quatre mois assuré par Jean-Michel Garcia, la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) s’apprête à accueillir le remplaçant de Thierry Delmas. Un appel à candidatures était en cours depuis septembre, après le départ de ce dernier au ministère de l’Education pour diriger le cabinet de Christelle Lehartel.



Eric Tournier est retenue à l’issue de ce processus de sélection pour assurer la fonction de nouveau directeur général de la DGEE. Cet inspecteur général de l’éducation nationale prendra ses fonctions à compter du 1er février à la tête de cette administration en charge de gestion administrative et financière des établissements scolaire du premier et du second degré en Polynésie française. Depuis novembre 2015, il était en poste à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. L’homme est connu depuis 2018 du ministère de l’Education polynésien pour avoir été le correspondant académique de la Guyane et des collectivités d’outre-mer pour le ministère de l’Education nationale.

Eric Tournier est également expert du pilotage et de l’évaluation des établissements scolaires et expert associé auprès de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF).



Après son bref intérim à la tête de la DGEE, Jean-Michel Garcia reprend la direction du département de la vie des écoles et des établissements de la DGEE.