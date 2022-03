​Encore un décès lié au Covid

Tahiti, le 2 mars 2022 – Le décès d’un nouveau patient atteint du Covid est à déplorer mercredi en Polynésie française.



La plateforme Covid recense un nouveau décès lié au coronavirus, mercredi, dans son dernier bulletin quotidien. Un compte funeste qui porte à trois le nombre de morts suite à une infection par cette maladie depuis jeudi dernier, et à six depuis le 15 décembre, selon les chiffres officiels. Le centre hospitalier accueille en outre, mercredi, 16 malades pour Covid aigu, dont deux en service de réanimation. Des hospitalisations et des décès liés au variant Omicron qui concernent "presque uniquement" des personnes non vaccinées ou dont le schéma vaccinal est incomplet, a souligné le président Edouard Fritch mercredi en marge de son allocution annonçant l'assouplissement de la loi sur l'obligation vaccinale en Polynésie.



On compte par ailleurs 774 nouveaux cas identifiés ces dernières heures en Polynésie où le taux d’incidence est mesuré à 928 sur 100 000. A ce jour, 183 883 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en Polynésie française où 79,7% des personnes âgées de plus de 12 ans présentent un schéma à deux doses.