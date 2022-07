​En lune de miel au Brando, le footballeur Thomas Meunier se fait voler une montre à 6 millions

Tahiti, le 1er juillet 2022 – Actuellement en lune de miel en Polynésie, le footballeur international belge et ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, s'est fait dérober une montre à 6 millions de Fcfp alors qu'il séjournait au Brando. L'enquête a été confiée à la gendarmerie en Polynésie.



Sa présence au fenua n'est pas passée inaperçue. Le footballeur international belge et ancien joueur bien connu du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, célèbre actuellement sa lune de miel avec son épouse très active sur les réseaux sociaux, Déborah Panzoku. Après un mariage célébré en Belgique avec leurs proches, le couple, parents de trois enfants, s'est envolé pour Bora Bora pour un séjour au Four Seasons, puis à Tetiaroa au Brando. Les vacances ont largement été relayées sur les réseaux sociaux, notamment via le compte Instagram de Déborah Panzokou, mais elles ont également suscité l'intérêt de nombreux médias people, notamment avec les photos d'une magnifique cérémonie de mariage traditionnel au Brando ou les clichés en bikini de la belle influenceuse.

Vol de montre à Tetiaroa Mais pendant ces "vacances de rêves", le joueur actuellement sous contrat avec le Borussia Dortmund a cependant subi une mésaventure dont il se serait bien passé. Selon les informations recueillies par Tahiti Infos, le défenseur s'est en effet fait dérober une montre de marque suisse estimée à 5,9 millions de Fcfp (50 000 euros) dans sa chambre d'hôtel au Brando. Thomas Meunier a déposé plainte auprès de la gendarmerie. Et les investigations ont été confiées à la brigade de recherche de Faa'a et à la brigade de gendarmerie de Arue, dont dépend administrativement l'atoll de Tetiaroa. Des enquêteurs devaient se rendre sur place pour procéder à des auditions et tenter de remettre la main sur la précieuse montre.



Agé de 30 ans, le défenseur des Diables rouges a joué au Paris Saint-Germain de 2016 à 2020. Depuis, il a signé un contrat de quatre ans en Allemagne au Borussia Dortmund. Le joueur, trilingue, est également féru d'arts et de culture, il a notamment créée la société Play it Art avec son agent, Jacques Lichtenstein.



