​En hommage à deux figures du Heiva

Tahiti, le 7 juillet 2022 - La Poste édite deux timbres en mémoire de feu Coco Hotahota et Louise Kimitete, deux figures du Heiva.



C’est un rendez-vous annuel pour les philatélistes. À l’occasion des fêtes du Heiva, l’Office des postes et télécommunications procède à une émission philatélique mettant en valeur ce qui n’est autre que le plus grand festival de danses traditionnelles polynésiennes. Cette année, le centre philatélique met en exergue deux grandes figures de ce prestigieux événement culturel : Coco Hotahota et Louise Kimitete.

L'émission premier jour sera en vente au Centre Philatélique de Faa’a aéroport et à la Poste de Papeete dès ce vendredi. Une série d'enveloppes premier jour sera est prévue pour l’occasion.



Transmission



Né en en 1941 à Moorea, Coco Hotahota nous a quittés en 2020 à Pirae. Il est reconnu comme l’un pilier du ‘Ori Tahiti en Polynésie. Il a fondé le groupe de danse Temaeva en 1962. La troupe se trouve être aujourd’hui la plus ancienne en activité et parmi les plus primées au Heiva i Tahiti.

Coco Hotahota aimait à dire que la source de son inspiration et de son travail lui venait de notre patrimoine. Il réalisait ainsi un énorme travail de recherche et de rencontres avec les anciens, afin de préparer ses thèmes et ses chorégraphies. Sa grande fierté a été la transmission aux nouvelles générations de l’envie de monter sur scène, afin d’exprimer et partager leur culture.



Autre grande figure de la culture vivante polynésienne, Louise Kimitete est née à Hatihe’u, sur l’île de Nuku Hiva, aux Marquises. À 16 ans, elle se lance dans la danse traditionnelle et rejoint deux groupes mythiques : la troupe Arioi de Mémé de Montluc, et le groupe de danse Heiva de Madeleine Moua.

À Hawaii, elle approfondira ses connaissances sur le Hula avant de faire un retour aux sources à Tahiti pour rejoindre l’équipe du Conservatoire Te Fare Upa Rau. Elle devient alors “Mamie Louise” pour toutes les générations d’élèves qu'elle formera, de Polynésie et d’ailleurs. Louise Kimitete a également chorégraphié de nombreux spectacles du Heiva i Tahiti et écrit de sublimes chansons.



Dans un communiqué diffusé jeudi, Fare Rata, la Poste de Polynésie française annonce être “fière de commémorer ces personnages passionnés et pugnaces qui ont su porter haut les couleurs de notre fenua et mettre en exergue toute la richesse de notre patrimoine culturel, dans une volonté d’amour et de partage”.