​Électricité rétablie à Mangareva

Tahiti, le 6 octobre 2021 – EDT a annoncé mercredi qu'au terme de son intervention à Mangareva, deux groupes hors-service de l'île avaient été "récupérés" et le courant rétabli pour les habitants.



EDT n'a pas manqué de souligner mercredi dans son communiqué sur la situation à Mangareva qu'elle n'était pas intervenue sur l'une de "ses" concessions. Sollicitée il y a deux semaines par le Pays et le maire de l'île des Gambier, Vai Gooding, EDT avait envoyé en urgence un groupe de 400 kVA et missionné un agent de son service d’exploitation des îles, afin d’intervenir sur les trois groupes hors-service de Mangareva. "Cette intervention très technique a permis de récupérer deux groupes, et de réalimenter en électricité l’ensemble des habitants dès le mercredi 29 septembre. L’arrivée, ce jour, du groupe P400 s’inscrit donc désormais dans un contexte de sécurisation du service public de l’électricité à Mangareva, dont EDT n’assure pas la concession", indique la société, qui précise : "Cela souligne qu’au-delà de la fourniture d’équipements, une conduite d’exploitation rigoureuse et une capacité d’intervention rapide sont des éléments essentiels pour les communes les plus isolées. Sujet sur lequel travaille EDT avec le SIVMTG (Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu - Gambier) afin de définir un modèle d’accompagnement des régies communales." En pleine saison des renouvellements de concessions, un peu d'autopromotion ne gâte rien…