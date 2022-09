​Édouard Fritch et Éric Spitz s'entretiennent à Paris

Tahiti, le 5 septembre 2022 – Un premier entretien entre le président du Pays et le nouveau haut-commissaire s'est déroulé lundi à la délégation de la Polynésie à Paris. Le représentant de l'État, Éric Spitz, est attendu le 23 septembre à Tahiti.



Le nouveau haut-commissaire de la République en Polynésie française, Éric Spitz, s'est entretenu avec le président du Pays, Edouard Fritch, à la Délégation de la Polynésie française à Paris, annonce un communiqué de la présidence lundi. Les deux hommes se connaissent déjà, puisque Eric Spitz était secrétaire général du haut-commissariat entre 2008 et 2010 en Polynésie. Tous deux ont échangé sur plusieurs sujets d'importance -indique la présidence- parmi lesquels ceux la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa'a, du nucléaire, des relations avec les États du Pacifique, du câble Chili-Asie, du Fonds Macron de transition énergétique et de la solidarité nationale dans le domaine social. Pour certains de ces sujets il a été question du calendrier de travail et de la finalisation des dossiers, affirme le Pays. Nommé la semaine dernière, l'ancien préfet des Pyrénées-Atlantiques Éric Spitz doit arriver à Tahiti le 23 septembre prochain.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 5 Septembre 2022 à 09:29