​EDT à la rescousse à Moorea

Tahiti le 22 janvier 2025. Suite à la panne d’électricité qui touche l’île de Moorea depuis hier soir, EDT et le groupe ENGIE en Polynésie a décidé de venir épauler l’Epic Te Ito Rau no Moorea – Maiao afin de tenter de remettre le courant sur l’île.



"Dans un effort conjoint pour rétablir le réseau électrique le plus rapidement possible, nous avons dépêché en urgence une équipe de quatre spécialistes qui arrivera sur l’île soeur dans les minutes à venir", explique EDT sur les réseaux sociaux.



Cette équipe est composée d’un agent de la Cellule Communication et Contrôle Électrique, d’un Spécialiste Sécurité Incendie, d’un Automaticien Expert et de l’ancien Chef de la Centrale de Moorea.



"Cette mission s’organise de manière totalement spontanée et hors de tout cadre contractuel, illustrant l’élan de solidarité d’EDT et du groupe ENGIE en Polynésie, désireux de mettre immédiatement leur expertise au service de la population et de l’Epic Te Ito Rau no Moorea – Maiao pour soutenir les actions déjà entreprises", poursuit le communiqué.



Cette démarche avait déjà été entreprises par EDT le 24 décembre dernier afin de rétablir la fourniture en électricité pour la Vallée de Maharepa.



Moorea se retrouve sans électricité depuis mardi soir, 18h. Une cellule de crise a été montée par la commune.