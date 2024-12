​Du paka dans les cartables

Tahiti le 16 décembre 2024. La gendarmerie de la Polynésie française a mené récemment une « opération bouclier » pour démanteler les points de deal aux abords de 9 établissements scolaires situés sur l'île de Tahiti.





L'objectif est de protéger de l’influence des trafiquants, prévenir toute forme d’exposition aux substances illicites et garantir un environnement sécurisé pour nos jeunes.



Ces interventions, lorsqu’elles sont sollicitées par les chefs d’établissement, se déroulent également à l’intérieur même de l'établissement afin préserver un environnement scolaire sûr et propice à l'épanouissement des élèves.



Le bilan de l'opération est de 495 grammes d'herbe de cannabis saisis, 6 gardes à vue et 51 auditions de mis en cause et 72 000 francs saisis en espèce.