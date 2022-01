​Du neuf pour Teva i Uta et Papara

Tahiti, le 18 janvier 2022 – Le gouvernement était quasiment au complet lors de sa tournée, mardi, dans les communes du sud de Tahiti : Teva i Uta et Papara. Les autorités ont inauguré la marina réaménagée de Tehoro à Mataiea, ainsi que la maison de quartier de la résidence Mahitihiti à Papara.



Édouard Fritch, accompagné de la quasi-totalité de ses ministres, s'est rendu, mardi, dans la commune de Mataiea pour l'inauguration des nouvelles infrastructures de la marina de Tehoro. Ils se sont ensuite retrouvés au golf de Atimaono pour la pose de la première pierre de la rénovation du club house. Le gouvernement a profité du déplacement pour officier à la remise des clés à 18 familles du nouveau lotissement social de Vaiopoia à Papara. Cette tournée gouvernementale s'est terminée par l'inauguration de la maison de quartier du lotissement Mahitihiti, toujours à Papara.



Une marina réaménagée pour plus de monde



La nouvelle marina de Tehoro à Mataiea a été réaménagée pour diversifier sa capacité d'accueil tant pour les pêcheurs avec la mise en place d'un nouveau ponton flottant pouvant recevoir jusqu'à 24 bateaux de pêche, que pour les activités nautiques. René Temeharo, le ministre des Grands travaux, citant l'exemple d'une entreprise utilisant la marina pour développer son activité de “donuts flottants”. La marina réaménagée dont la capacité d'accueil atteint désormais une centaine de bateaux de pêche ou de voiliers. Depuis quelques années, au mois de juillet, la commune de Mataiea accueille sur le site de Tehoro la grande course de va'a du Heiva. La zone est très fréquentée par les habitants de Teva i Uta et par toute l'île de Tahiti. Les travaux de réaménagement de site de Tehoro, qui ont duré plus de huit mois et s'élèvent à 280 millions de Fcfp, sont donc justifiés par l'utilité publique de ce site.



La maison de quartier tant attendue



La maison de quartier de Mahitihiti a été la dernière étape de la visite gouvernementale. Construite dans le but de créer du lien entre les locataires de la résidence du même nom, cette maison est un lieu où les habitants pourront désormais mettre en place des projets liés à leur environnement et leur quotidien. “Nous attendions la maison de quartier de la résidence de Mahitihiti depuis 12 ans”, s'est réjoui Jacques Taata, président de l'association des locataires depuis 2001, et qui sera chargée de sa gestion. Jacques Taata est connu à Papara pour avoir été de longues années entraîneur de boxe des jeunes du quartier qui ont remporté des titres au niveau local et national. Son fils Ruben a d'ailleurs été champion de France junior dans la catégorie poids lourds en 2010. “Nous avons aussi notre équipe de futsal, la team Lucky, qui a été finaliste en 2018 du tournoi Alphonse Greig, et qui s'était inclinée face à l'équipe de Rapa”. Après 12 ans d'attente et vu le dynamisme de l'association, il était donc temps que cette maison de quartier ouvre ses portes. Elle permettra de tenir les réunions de l'association, de proposer des formations professionnelles aux résidents… Elle sera aussi un lieu d'accompagnement des enfants de la résidence dans leur scolarité grâce notamment à du matériel informatique mis à disposition par l'association. Cette maison de quartier va enfin permettre aux familles de recevoir leurs proches pour les veillées funéraires.



Rédigé par Areatua Parau le Mardi 18 Janvier 2022 à 19:52 | Lu 89 fois