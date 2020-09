​Drame de Punavai : Un des frères mis en examen pour meurtre

Tahiti, le 14 septembre 2020 - L’homme qui a mortellement poignardé son ex beau-frère vendredi soir à Punaauia a été déféré au palais de justice dimanche. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire à Nuutania.



Le drame, rapporté par nos confrères de Polynésie la 1ère, avait eu lieu vendredi soir dans un quartier de Punavai plaine à Punaauia. Malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, un trentenaire alcoolisé s'était rendu sur place au domicile de son ex-conjointe. Une dispute avait éclaté entre les deux ex-conjoints. Les deux frères de l’ex-compagne étaient intervenus et l’entre d’entre eux avait porté un coup de couteau mortel à la carotide de son ex beau-frère.



Placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a vendredi soir, l’auteur du coup de couteau mortel a été déféré devant le procureur de la République dimanche après-midi. Il a été présenté devant un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour "meurtre" et a ensuite été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. L'autre frère n'a finalement pas été placé en garde à vue. Rappelons que les faits de meurtre sont passibles de 30 ans de réclusion criminelle devant la cour d’assises.