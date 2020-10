​Dixième décès lié au Covid au fenua

Tahiti, le 7 octobre 2020 – Le dernier bulletin épidémiologique diffusé mercredi par le Pays fait état d'un dixième décès lié au Covid-19 et de 46 hospitalisations en cours.



Le Pays a diffusé mercredi son bilan épidémiologique tri-hebdomadaire sur les chiffres du Covid-19 en Polynésie française. On dénombre un dixième décès depuis lundi et 46 personnes hospitalisées dont 5 en réanimation. Le bilan total des cas détectés est de 2 358 depuis le 15 juillet, parmi lesquels 491 cas actifs.