​Disparition soudaine du consul de Nouvelle-Zélande pour la Polynésie

Tahiti, le 30 août 2020 – Basé à Nouméa, le consul général de Nouvelle-Zélande pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, Bruce Sheperd, est décédé samedi d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans.



Le consul général de Nouvelle-Zélande pour la Polynésie française, basé à Nouméa, Bruce Sheperd, est décédé soudainement d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans en revenant d'une séance de sport. Avant sa prise de fonction à Nouméa en 2018, le diplomate avait été ambassadeur néo-zélandais en Ethiopie, au Myanmar, aux Emirats arabes unis et à Tonga. "C’était un soutien sûr pour la Polynésie française qui a toujours pu compter sur ses interventions au plus haut niveau à Wellington", a rendu hommage la présidence dans un communiqué. "Il laisse le souvenir d’un homme discret et efficace, attaché au monde polynésien dans son ensemble, parti bien trop tôt". L'assemblée de la Polynésie française a également salué "la perte brutale d’un ami de la Polynésie et salue la mémoire d’un diplomate de qualité qui aura œuvré avec vigueur et énergie pour le développement des relations entre la Nouvelle-Zélande et les collectivités françaises du Pacifique".