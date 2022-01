​Disparition du journaliste Teaiki Pihahuna

Tahiti, le 6 janvier 2022 – Ancien journaliste de Tahiti Infos, Teaiki Pihahuna est décédé cette semaine à l'âge de 48 ans.



Journaliste à Tahiti Infos de 2013 à 2015, Teaiki Pihahuna est décédé cette semaine à l'âge de 48 ans des suites d'une maladie. Notre confrère, producteur et journaliste bilingue en français et en reo tahiti, a débuté sa carrière à Tahiti Nui Télévision dès l'origine de la chaîne en 2000. Journaliste et présentateur originaire des Marquises, il avait lancé le Journal des îles qu'il présentait chaque soir sur la chaîne du Pays.



Arrivé à Tahiti Infos comme journaliste généraliste mais également en charge des pages en reo tahiti, il a écrit pas moins de 600 articles pour votre quotidien à l'époque en version numérique et à ses débuts en version papier. Passionné et attaché à sa langue, il s'était notamment attaché à traduire les vœux annuels de Tahiti Infos dans toutes les langues polynésiennes. Musicien à ses heures, c'est également lui qui avait composé et réalisé la bande sonore au toere du spot vidéo de Tahiti Infos. En 2015, Teaiki avait été contraint de mettre en suspens sa carrière journalistique dans notre rédaction en suspens, en raison de problèmes de santé qui l'avaient conduit à être évasané vers Paris. Toute l'équipe de Fenua Communication et toute la rédaction de Tahiti Infos adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.