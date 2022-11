​Disparition de l'ex-président du COPF Jean-Yves Bambridge

Tahiti, le 8 novembre 2022 – Figure du monde sportif polynésien et ancien président du Comité olympique de Polynésie française, Jean-Yves Bambridge est décédé cette semaine.



Jean-Yves Tuterai Bambridge est décédé. Il était une grande figure du monde sportif et olympique polynésien. Il a présidé en 1995 le Comité olympique de Polynésie française, ex-Comité territorial des sports, en succédant à Napoléon Spitz en plein Jeux du Pacifique. Jean Yves Bambridge a lui-même été un athlète de haut niveau, puisqu’il était notamment spécialiste du 110 m haie et du 4X100 m avec ses collègues et amis Claude Dauphin, Joseph Ah-Si et Richard Bodin. Il était également membre de l’AS Aorai section athlétisme.



Jean Yves était aussi connu pour sa joie de vivre, son humour, sa passion pour la musique. Il était d’ailleurs le président du Comité territorial de la musique en Polynésie française et militait pour fédérer toutes les associations de musiques polynésiennes afin de redynamiser la musique locale notamment, qu’il sentait menacée. Jean Yves Bambridge laisse le souvenir d’un homme engagé, déterminé et généreux.