​Disparition de Pepe Tehio

Tahiti, le 20 janvier 2021 - Pepe Tehio est décédé mardi en fin d’après-midi des suites d’une infection par le coronavirus.



Mohio, dit Pepe, Tehio est décédé mardi en fin d’après-midi à l’âge de 63 ans au centre hospitalier de Taaone où il était hospitalisé suite à une infection par le Covid-19.



Ancien délinquant de Papeete, Pepe Tehio avait opéré un profond changement dans sa vie en s'engageant dans la religion catholique, au début des années 1980 avant d’être investi évangéliste en 1987.



Il est le fondateur de la Maison du Bon Samaritain de Vaininiore, un centre d’accueil qu’il dirigeait, créé au début des années 1990 pour venir en aide aux personnes sans domicile ou victimes de violences conjugales. Pepe Tehio était également à l’origine de la création de La Maison de l’Arche, de la Maison de la Samaritaine et du foyer maternel Maniniura d'accueil pour les jeunes mères en détresse.



"C’est lui qui m’a initié à la rue", se souvient le Père Christophe, très ému par cette disparition.



"Pepe a œuvré et a donné sa vie pour ses frères et sœurs qui vivent dans les rues de Papeete à l'image de l'abbé Pierre et de sainte mère Théresa de Calcutta, nous perdons une grand Homme qui a pour mission le service", publie l'église Maria no te hau sur sa page Facebook mercredi.



"Je garderai le souvenir d’un homme unique, (…) avec ce souci des plus petits", témoigne mercredi le diacre Médéric Bernardino qui fut son guide spirituel. "Il fait partie des rares personnes qui sont des moteurs de sanctification. En fin de compte, il était comme notre Abbé Pierre. (...) C’était plus qu’un ami. C’était un frère."



Pepe Tehio était marié et père de quatre enfants. Il avait sept petits-enfants.



Son corps sera exposé ce mercredi à partir de 16 heures à la salle des fêtes de la paroisse de Maria no te hau, où une veillée de prières aura lieu à partir de 19 heures. Une messe sera dite jeudi matin en sa mémoire avant la cérémonie d'enterrement au cimetière de l’Uranie.