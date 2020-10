​Disparition de Didier Lamoot, figure de l'hôtellerie au fenua

Tahiti, le 11 octobre 2020 – Le représentant d'Accor Hotels en Polynésie, ancien gérant des Sofitel Bora Bora, Moorea et Tahiti et conseiller au Cesec, Didier Lamoot, est décédé samedi d'un cancer à 65 ans.



Le ministère du Tourisme et le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) ont annoncé dimanche la disparition de Didier Lamoot. Le professionnel du tourisme a débuté sa carrière il y a 40 ans, d’abord comme gestionnaire de la restauration dans de grandes enseignes hôtelières, puis depuis 30 ans comme responsable d'établissements hôteliers. Il a travaillé aussi bien aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, dans l’Océan Indien que dans le Pacifique.



A partir de 1994, il a découvert la Polynésie française, à la tête du Sofitel Heiva à Huahine, durant cinq années, puis du Sofitel Moorea Ia Ora de 2000 à 2003, dont il a assuré les phases de rénovation et d’extension à l’époque. Depuis 2011, il a successivement géré les Sofitel de Bora Bora, de nouveau celui de Moorea, et également celui de Tahiti ces deux dernières années. Il était également depuis six ans le représentant d’Accor Hotels en Polynésie française, membre du Medef Polynésie et conseiller au Cesec depuis 2018.



"Au-delà du professionnel remarquable et inspirant, c’est un ami que nous perdons, un compagnon de route, et un membre éminent de notre famille du tourisme", a réagi le ministère du Tourisme dans un communiqué. "Doté d'un optimisme et d'une bonne humeur à toute épreuve, partisan du dialogue constructif mais également connu pour son franc-parler", a décrit le Cesec de son côté, saluant un homme "grandement apprécié pour la qualité de ses interventions.