​Disparition brutale de Christian Fréchède au lycée hôtelier

Tahiti, le 30 janvier 2023 – L'enseignant du lycée hôtelier qui s'était fait connaître il y a un an avec la création de la délégation polynésienne des "disciples d'Escoffier" est décédé brutalement dimanche. L'établissement a tenu à lui rendre hommage.



La direction du lycée hôtelier de Punaauia a annoncé lundi "avec une très grande tristesse" le décès brutal de son enseignant Christian Fréchède, qui s'était fait connaître début 2022 en organisant la création de la délégation polynésienne des "disciples d'Escoffier", du nom du célèbre cuisinier du siècle dernier. "Christian Fréchède était particulièrement apprécié par toute la communauté et très investi dans le rayonnement du lycée à travers son enseignement et son association", écrit la direction du lycée. Selon nos informations, l'enseignant est décédé d'un arrêt cardiaque et un protocole de crise a été mis en place au sein de l'établissement pour accompagner les élèves et professionnels.