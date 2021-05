​Didier Gendron expose sa nature au Chevalet

Moorea, le 13 mai 2021 - Originaire de Paopao, le peintre Didier Gendron exposera ses tableaux à la galerie Au Chevalet du 15 au 21 mai prochain. En amoureux de la nature, ses tableaux sont la représentation de plusieurs paysages de Moorea et des îles polynésiennes. Sa manière à lui de sensibiliser la population du fenua à leur préservation.



Né il y a 54 ans à Afareaitu, Didier Gendron a grandit et fait toute sa scolarité à Paopao. Après l’école, il décide de travailler dans l’entreprise de bâtiment de son père et en devient par la suite responsable jusqu’à aujourd’hui. Plus connu par la population de Moorea dans le domaine du bâtiment que dans la peinture, Didier a pourtant commencé à peindre dès le début de son adolescence alors qu’il travaillait un peu avec son père. “A l’âge de 12 ans, j’avais commencé à peindre sur du pinex ou du contreplaqué avec de la peinture pour bâtiment. J’ai économisé ensuite tout mon argent pour investir dans le matériel nécessaire, notamment les palettes et les toiles, pour exercer mon activité de peintre. Je me suis vraiment lancé dedans quand j’avais suffisamment de sous” se souvient Didier.



A ce moment-là, le peintre novice qu’il était appréciait particulièrement les tableaux de l'artiste hongrois Baron Von Nagy qui s’était installé sur l’île sœur. Didier possède d’ailleurs quelques-uns de ses tableaux dans sa collection privée actuelle à son domicile. Tout comme son peintre modèle, son thème favori est la beauté des paysages offerts par la nature. La majorité de ses toiles représente ainsi des sites naturels de Moorea, mais aussi des autres îles polynésiennes comme Tikehau, Rangiroa ou Nuku Hiva. Didier trouve souvent l'inspiration dans les paysages qu'il découvre lors de ses déplacements professionnels, ou au cours de ses voyages touristiques dans les îles.



Sensibiliser à la préservation de l'environnement



Il prévoit prochainement de visiter Tubuai. “J’aime bien me rendre dans les îles, il n'y a presque personne là-bas. De plus, tu n’entends pas de voitures. Il n'y a pas de bruit. Ce sont des îles à préserver” confie-t-il. Très nostalgique de l’authenticité de la vallée de Paopao pendant sa jeunesse (là où il a grandi), celui-ci voudrait en quelque sorte sensibiliser la population à préserver les sites naturels à travers sa peinture. “J’aime bien montrer la nature pour dire qu’il ne faut pas l’abîmer. Je peins en fait des endroits magnifiques à protéger. Peut-être que d’ici 20, 30 ou 50 ans, il n'y aura plus d’arbre“, s’inquiète-t-il. Bien qu’il puisse proposer plusieurs thèmes pour ses œuvres, Didier affectionne aussi les portraits ou les représentations des habitudes polynésiennes.



L'artiste originaire de Paopao invite la population du fenua à venir apprécier ses tableaux et à en savoir plus à son sujet lors de son exposition qui se tiendra à Tahiti, à la galerie Au Chevalet du 15 au 21 mai prochain.