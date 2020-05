​Dialogue social et caisse chômage

« Nous sommes allés très vite et, bien sûr qu’aujourd’hui avec un peu de recul, nous regrettons la non concertation avec les partenaires sociaux. Mais, vous savez, je leur ai dit que pendant tout ce mois, nous n’avons pas respecté les procédures. À l’assemblée, les commissions se sont réunies la veille pour le lendemain… Il fallait aller vite pour être efficaces. S’il fallait s’occuper des procédures, s’il fallait s’occuper des lois, nous n’en serions pas là aujourd’hui. (…) Je leur ai dit mon sentiment. Si on veut attaquer le sixième article de la loi du Pays, la loi entière va tomber. Mais il n’est pas question non plus d’aller réclamer à ceux qui vivent avec ces 100 000 Fcfp aujourd’hui. On va au devant d’une crise sociale sans nom. Pas au sens des syndicats et du patronat, mais au sens réel du social avec des familles qui ne s’en sortiront pas. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, on doit se rencontrer lundi 11 mai. On va rouvrir le dialogue et on ne va pas se fâcher. »