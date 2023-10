​Deuxième promotion des Escadrilles air jeunesse

Tahiti, le 1er octobre 2023 - Le lancement de la deuxième session des Escadrilles air jeunesse (EAJ) à Tahiti, s’est tenu mercredi dernier, au Détachement Air 190 de Tahiti-Faa’a.





Ce dispositif vise à initier des jeunes de 12 à 25 ans intéressés par le monde de l’aéronautique et du spatial, et souhaitant s’impliquer dans un groupe porteur des valeurs de l’AAE. À Tahiti, ceux qu’on nomme les “équipiers”, ont été sélectionnés sur lettre de motivation.



Au même titre que leurs homologues de l’année précédente, ces derniers ont pu prendre connaissance du riche programme qui les attend. Pour ce premier contact avec l’environnement militaire qu’ils vont appréhender pendant un an, leurs familles ont pu les accompagner pour découvrir ensemble les militaires d’active et de réserve qui animeront les sessions ainsi que les diverses activités proposées.



Après le succès de la première promotion 2022-2023, auprès de la jeunesse tahitienne, il était opportun pour le lieutenant-colonel Yann Richerme, commandant le DA 190, d’augmenter la capacité d’accueil pour permettre à un plus grand nombre, de vivre cette expérience unique sur le fenua.



Au total, plus d’une quinzaine de mercredis programmés entre le mois de septembre et le mois de juin 2024. Plusieurs activités liées à l’histoire et aux traditions de l’AAE, sportives ou de cohésion seront organisées : remise officielle de calots, participation à la cérémonie du 11-Novembre, vol en aéroclub, baptême en Casa, secourisme (PSC1), pilotage de drone, initiation à la formation sportive et opérationnelle du militaire (TIOR - Technique d’intervention opérationnelle rapprochée), etc.



De leur côté, les parents ont également été conquis par le concept et ont pu profiter de l’occasion pour échanger avec les aviateurs du DA 190 lors d’une visite privée du Casa de l’Escadron de transport 82 “Maine” (ET82).



Bien que le programme s’intéresse aux mêmes objectifs d’une promotion à l’autre, il doit toutefois rester innovant et divertissant notamment pour les équipiers qui ont souhaité continuer l’aventure et qui se lancent dans une deuxième année d’apprentissage et d’immersion au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace. Cette année, les “confirmés” seront formés au management et à l’encadrement des “débutants”.