​Deux pêcheurs, un père et son fils, secourus de nuit à Huahine

Tahiti, le 31 juillet 2022 – Deux pêcheurs de 68 et 34 ans, un père et son fils, ont été secourus en pleine nuit entre samedi à dimanche à Huahine alors que leur embarcation avait coulé.



Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet, le centre de secours en mer JRCC Tahiti a coordonné une opération de recherche et de sauvetage dans le lagon de Huahine au niveau de la baie de Haapu. Le JRCC a été prévenu par les gendarmes aux environs de 1 heure du matin qu'une première victime, un chasseur sous-marin de 34 ans, avait perdu de vue son père de 68 ans en chasse sous-marine depuis une heure. Alors que le fils était parti à la recherche de son père à la nage, leur embarcation, une coque en aluminium de 4,5 mètres, a pris l'eau à cause de la houle et a coulé sur le récif.



Le JRCC a immédiatement émis un message "mayday relay" et a engagé la vedette des pompiers située au nord de l'île. Trois embarcations privées ont contribué à l'opération avec à leur bords deux élus ainsi que des pompiers terrestres et des gendarmes. Après une heure et demie de recherches, le père a réussi à rejoindre son fils sur le récif à la nage et ils ont été récupérés par une petite embarcation à fond plat qui participait aux recherches et au dispositif de sauvetage. Ils ont été ramenés à terre pour y être examinés par les pompiers. Les victimes sont saines et sauves et leur embarcation a été renflouée puis remorquée.



L'occasion pour le JRCC Papeete de rappeler quelques règles élémentaires de sécurité et d'insister sur le fait que "les chasseurs sous-marins ont été secourus rapidement car ils disposaient d’un moyen d’alerte" : Ne pas faire de la chasse sous-marine seul ; éviter les créneaux de nuit ; se munir de matériel de sécurité adéquate : lampes, gilets, moyens de contact des secours... Pour toute urgence en mer, appeler le 16 (numéro gratuit) par téléphone ou VHF.



Dimanche 31 Juillet 2022