​Deux parapentistes secourus après s'être s'écrasés dans la vallée de la Punaruu

Tahiti, le 8 mai 2023 – Un parapente biplace s'est écrasé lundi matin dans la vallée de la Punaruu. Les deux parapentistes ont été secourus.



Lundi matin à 10h07, le centre de secours JRCC Papeete a reçu l’appel d’un parapentiste indiquant que son parapente biplace s'était écrasé à flanc de montagne, dans la vallée de la Punaruu, coté Paea, relate lundi midi le haut-commissariat dans un communiqué. Immédiatement, le JRCC a pris la coordination de l’opération et sollicité le concours de l’hélicoptère Dauphin afin de rechercher le lieu de l’accident et de porter secours. Avec l’équipage du Dauphin, le JRCC a également mobilisé une équipe médicale du Samu, composée d’un médecin et d’un infirmier, ainsi qu’une équipe du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) pour les projeter très rapidement sur la zone escarpée et permettre une prise en charge la plus rapide.



La localisation précise de l’accident a été rendue possible grâce au témoignage déterminant d’une personne ayant assisté aux dernières évolutions du parapente jusqu’à son contact à flanc de montagne et qui a reporté l’information au JRCC, indique le communiqué. Ce qui a permis au Dauphin de se rendre directement sur zone et de procéder à l’évacuation de l’un des deux passagers qui le nécessitait plus particulièrement. À l'occasion de cet accident, le haut-commissariat indique que 9% des opérations du JRCC – plus connu pour ses sauvetages en mer – concerne des accidents d'aéronefs.