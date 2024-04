​Deux nouveaux décès sur les routes

Tahiti le 31 mars 2024. Triste week-end de Pâques sur les routes polynésiennes, endeuillées à deux reprises dans la nuit de samedi à dimanche comme le révèlent nos confrères de TNTV.



A nouveaux deux scootéristes ont perdu la vie dans des accidents lors desquels, semble-t-il, chacun des pilotes était seul en cause.



Le premier accident s’est déroulé à Punaauia où un quinquagénaire a perdu le contrôle de son engin à hauteur du PK 15 vers 3 heures du matin. Pris en charge par les secours, l’homme n’a pu être ranimé.



La même nuit, c’est un autre homme qui perdait le contrôle de son deux-roues et qui terminait sa course contre un arbre dans la commune de Maharepa à Moorea. Transporté à l’hôpital, l’homme n’a pas survécu à ses blessures et est décédé peu de temps après sa prise en charge.



Des enquêtes de gendarmerie ont été ouvertes pour faire la lumière sur ces deux tragiques accidents qui portent le nombre de tués sur les routes polynésiennes à 10 depuis le début de l’année.