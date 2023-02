​Deux jumeaux, l'un né à Faa'a et l'autre à Pirae

Tahiti, le 13 février 2023 – Deux jumeaux sont nés dans deux communes différentes, Faa'a et Pirae, en fin d'année dernière. C'est la commune de Faa'a qui a distillé cette petite information insolite mais tout à fait rationnelle lundi…



Saviez-vous que trois petites filles et trois garçons étaient nés à Faa'a en 2022 ? C'est la mairie de la commune d'Oscar Temaru qui est revenue lundi sur cette information insolite puisque, le centre hospitalier et les cliniques étant réunies à Pirae et Papeete, il reste toujours assez rare que des enfants naissent à domicile ou sur le chemin menant à la maternité. Mais surtout, la commune a diffusé à cette occasion une petite histoire encore plus incroyable et passée relativement inaperçue jusqu'ici. Le 19 décembre dernier, deux jumeaux sont nés de la même mère, l'un à Faa'a et l'autre à Pirae. La maman a en effet mis ses deux jumeaux au monde sur le chemin de l'hôpital. "Une naissance hors du commun qui amènera les parents à reconnaître leurs jumeaux dans deux communes différentes", souligne la commune de Faa'a.



le Lundi 13 Février 2023