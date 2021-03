​Détourner les jeunes de la violence

Moorea, le 8 mars 2021 - Teiva Manutahi, le chef de service de la DPDJ a rencontré les jeunes de Maharepa et de Paopao ce week-end. L’objectif était de rétablir un climat de paix et de confiance entre les jeunes de l’île après une première réunion avec les autorités la semaine précédente.



Après avoir rencontré les jeunes du district de Papetoai il y a quelques jours, Teiva Manutahi, le chef de service de la DPDJ (délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse), est allé cette fois-ci discuter avec les jeunes de Maharepa vendredi, et ceux de Paopao dimanche. L’objectif premier était d’apaiser le climat et les relations entre les jeunes de ces différents districts de l’île sœur après la grosse bagarre survenue récemment au quai de Papetoai, puis celle de Maharepa entre les jeunes des deux districts. D’après les confidences reçues par le chef de service de la DPDJ de la part des jeunes de Paopao, certains se préparent et se tiennent prêts à se battre afin de “défendre leur district”. “On a désamorcé pas mal de choses, mais on n’a pas fait de miracles. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont compris que c’était dans leur intérêt de changer de voie, car la violence n’a que trois issues : l’hôpital, le cimetière et la prison”, explique Teiva Manutahi. Ce dernier a aussi voulu être à leur écoute au cours d'entretiens individuels, pour les soutenir et les conseiller dans leur projet de vie personnel ou professionnel.