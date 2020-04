​Des travailleurs handicapés fabriquent des masques visières au fenua

Tahiti, le 5 avril 2020 – L’association « Handi Pro Mécanique et Nouvelles Technologies » (HPMNT) a annoncé dimanche qu’elle s’était lancée dans la fabrication de masques qui seront notamment distribués lundi matin aux agents des affaires sociales.



Dans un communiqué diffusé dimanche, l’association « Handi Pro Mécanique et Nouvelles Technologies » (HPMNT), qui a pour objet l’inclusion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés de Polynésie française, a annoncé une action de solidarité « en vue de découvrir et apprendre les nouvelles technologies et mécaniques associées (3D, fraise numérique, laser…) afin de permettre une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ». « En effet, nous avons décidé d’être acteur durant ces temps de crise du covid-19 et d’apporter une sécurité supplémentaire à ceux qui sont obligé de travailler actuellement », explique le président de l’association, Alain Barrère. Aidé par le Rotary Club de Papeete et Fare Orthop, l’association a fabriqué une première commande de plus de 200 masques visières (anti covid-19) qui seront redistribués gracieusement à partir de lundi matin à tous les agents de la Direction de la Solidarité (DSFE). L’association annonce également qu’elle va fournir des masques aux associations qui accueillent des personnes en situation de handicap durant le mois d'avril. L’association Tutelger (gestion des majeurs protégés) a déjà été fournie en masques pour se protéger du civid-19 lors de leur mission d'accueil, précise Alain Barrère.