​Des tests FR-Alert en janvier

Tahiti le 02 janvier 2025. Dans un communiqué envoyé aux rédactions ce jeudi, le haut-commissariat prévient que des testes du nouveau dispositif d’alerte FR-Alert vont être effectués en janvier avant un déploiement effectif dès le 1er février 2025.





FR-Alert permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger afin de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.



Au cours du mois de janvier, plusieurs « alertes tests » seront lancées sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française, avec le concours des opérateurs téléphoniques locaux et en vue du déploiement effectif de FR-Alert dès le 1er février 2025.



Ainsi, à compter du 1er février 2025, en cas de danger majeur à proximité́, quelle que soit sa nature, qu’il soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, le nouveau dispositif FR-Alert enverra une notification directement sur les téléphones, même hors connexion, en donnant à leurs utilisateurs des consignes pour se préparer, s’informer et se protéger. Si l’utilisateur se trouve dans l’une des zones concernées par un danger imminent, il recevra une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique, même si son téléphone portable est en mode silencieux. La réception de cette notification ne nécessite aucune installation préalable sur le téléphone.



En fonction de la marque du téléphone mobile, de l’opérateur et de l’endroit dans lequel l’utilisateur se trouve au moment de l’envoi de l’alerte, des délais de réception différents des notifications pourront être constatés.