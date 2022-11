​Des recherches jusqu'à Tetiaroa et Moorea pour les disparus de la Papeno'o

Tahiti, le 15 novembre 2022 – Une quinzaine de navires de pêche ont mené de nouvelles recherches en mer mardi jusqu'à Tetiaroa pour tenter de retrouver les corps des quatre disparus de la Papeno'o, avant d'élargir jusqu'à Moorea mercredi.



Les efforts ne faiblissent pas pour tenter de retrouver les corps des quatre disparus -une femme enceinte et trois enfants- emportés par les crues dans la vallée de la Papeno'o le dimanche 6 novembre dernier. Toujours sous la responsabilité de la commune de Hitia'a o te Ra, une quinzaine de navires de pêche se sont donnés rendez-vous mardi matin à 7h30 à la Pointe Vénus pour ratisser une large zone marine. Le tāvana de Hitia'a o te Ra avait fait appel aux pêcheurs de sa commune et à ceux de Taravao, Punaauia, Arue et Mahina qui ont répondu à l'appel.



Partis en direction de Mahaena en matinée, les pêcheurs ont élargi les recherches jusqu'à Tetiaroa. Une zone qui peut paraître étonnamment vaste au premier abord, mais qui est pourtant apparue parfaitement justifié au vu des très nombreux débris végétaux, des amas de troncs d'arbres notamment, croisés par les pêcheurs sur la zone. Des amas descendus de vallées comme celle de la Papeno'o et charriés par les courants, dans lesquels les pêcheurs ont concentré leurs macabres recherches pour tenter d'y découvrir les corps des disparus… Sans trace des victimes, les pêcheurs se sont donnés rendez-vous mercredi matin pour couvrir la zone au large de Pirae et Papeete, jusqu'à Moorea.



