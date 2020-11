​Des panneaux bien employés

Moorea, le 23 novembre 2020 - Des panneaux d’affichages, destinés à informer la population des offres d’emplois et des propositions de formations, ont été inaugurés vendredi dernier autour de l’île. Implantés dans chaque commune associée, ceux-ci ont la particularité de raconter des légendes de l’île sœur grâce à la sculpture des poteaux de fixation.



La commune de Moorea-Maiao ainsi que l’association sportive et culturelle Faarua ont procédé vendredi dernier à l’inauguration des panneaux pour l’affichage des offres d’emplois et des propositions de formations professionnelles pour la population de l’île sœur. Pour rappel, des élèves de l’internat du Lycée d’Opunohu et de la première année du Certificat Polynésien d’Aptitude Professionnelle Polyvalent du Bâtiment (CPAPB) du collège d’Afareaitu, encadrés par les membres de l’association sportive et culturelle Faarua, ont sculpté, depuis un mois, les poteaux de fixation de tous les panneaux d’informations de l’île, soit deux par commune associée.



Le design des poteaux de fixation illustre la légende de Moorea ainsi que celle du district dans lequel il est implanté. Cofinancé par la municipalité et le contrat de ville, ce projet a pour objectif de rendre l’accès aux informations d’offres d’emploi et propositions de formations plus facile pour les demandeurs d’emplois de l’île. "Ce projet a été réfléchi en 2017 à la suite d'un sondage réalisé auprès des personnes sans emploi de chaque commune associée, en particulier des quartiers prioritaires. Celui-ci révélait que l’absence de moyen de transport empêchait ces personnes d’aller consulter ces informations (à l’ECIVA et au SEFI) alors qu’elles en avaient besoin" explique Timeri Manate, chargée de la culture à la municipalité de Moorea.