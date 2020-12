​Des ordinateurs et téléphones offerts à Face et aux Affaires sociales

Tahiti, le 17 décembre 2020 – La société Vodafone a procédé jeudi après-midi à un don de 149 téléphones, 18 ordinateurs reconditionnés et 200 accessoires de téléphonie à la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE, ex-DAS) et à la fondation Agir contre l'exclusion (Face).



La ministre des Solidarités, Isabelle Sachet, la directrice de la DSFE, Valérie Hong Kiou, et le directeur de la fondation Face, Sylvain Pauwels, se sont rendus jeudi après-midi au siège de Vodafone à Faa'a pour participer à une remise de dons de l'opérateur de téléphonie mobile. Le vice-président de Vodafone, Patrick Moux, a en effet remis 114 téléphones mobiles à la DSFE. "Ils iront pour 80 d'entre eux à des étudiants des îles et pour 34 autres à des matahiapo dans le besoin", a expliqué Valérie Hong Kiou. Vodafone a également remis 18 ordinateurs reconditionnés, 35 téléphones et 200 pièces et accessoires de téléphonie à la fondation Face. "Ils doivent être offerts à des familles ou des associations de quartiers", a commenté Sylvain Pauwels, dont la fondation travaille notamment pour l'insertion sociale et professionnelle des plus démunis.



Première opération du genre pour Vodafone, c'est à l'occasion du renouvellement du parc informatique qu'une telle idée a germé auprès des équipes du service informatique de la société. "On a renouvelé notre parc informatique et nos anciens ordinateurs étaient en bon état. Il fallait les rénover", explique Patrick Moux. "Donc avec toutes ces pièces, on a fait des ordinateurs convenables. Et on s'est dit que plutôt que les revendre, ce qu'on va faire c'est une donation pour des gens qui en ont vraiment besoin. Ca permettra de satisfaire tout le monde. Et l'équipe informatique a décidé, sur leurs heures, de remettre en état ces ordinateurs. C'est la participation des employés de Vodafone. Je les remercie beaucoup pour ce travail formidable." Pour le vice-président de Vodafone, l'opération devrait être pérennisée et reconduite au sein de la société dans les années à venir. "La volonté du groupe a toujours été de venir en aide aux plus démunis, à travers l'aide aux personnes handicapées avec Shell à l'époque. Etant arrivés à l'équilibre, et il faut le dire on s'en sort assez bien cette année malgré la situation, on peut se permettre de redonner."