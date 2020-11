​Des masques et du gel dans les foyers

Rangiroa, le 16 novembre 2020 - L'île compte à ce jour six cas actifs recensés et isolés. Mais pour éviter les risques de contamination, la commune a décidé de fournir à une cinquantaine de foyers des masques chirurgicaux et du gel hydro-alcoolique.



Pour Rangiroa, il devient impératif de protéger les personnes fragiles et principalement les matahiapo. Pour cela, elle a décidé de fournir des masques chirurgicaux et du gel hydro-alcoolique aux foyers les plus vulnérables. Les guides sanitaires ont été chargés de cette mission, après avoir organisé en début de semaine un recensement des personnes potentiellement fragiles.



La distribution a débuté vendredi par la commune de Tiputa, avant de se poursuivre le lendemain à Avatoru. Plus de 2 000 masques ont été distribués, répartis dans une cinquantaine de foyers. "Ils étaient tous contents. Nous essayons de bien leur expliquer cette maladie du Covid-19 et de les protéger de notre mieux. Certains étaient en larmes et tous étaient très touchés du geste qu'ont leur apporte" confie Maro Aly, guide sanitaire de la commune de Rangiroa.



La commune rappelle que toute personne de retour de Tahiti doit s'isoler pour au moins les sept premiers jours.