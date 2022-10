​Des lettres de Pōmare IV et Pōmare V données au Musée

Tahiti, le 20 octobre 2022 – Le ministre de la Culture et la directrice du musée de Tahiti et des îles ont réceptionné jeudi à Paris un don, notamment constitué de lettres de la reine Pōmare IV de 1873 et 1876, de lettres du roi Pōmare V entre 1880 et 1888.



Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et la directrice du Musée de Tahiti et des îles, Miriama Bonno, actuellement en déplacement à Paris, ont réceptionné auprès de la délégation de la Polynésie française à Paris, un don du particulier Patrick Marchesseau concernant des documents d’archives relatifs à la reine Pomare.



Il s’agit de lettres de la reine Pōmare IV de 1873 et 1876, de lettres du roi Pōmare V entre 1880 et 1888, une lettre dont l ’ auteur pourrait être le commandant Bruat, et une généalogie manuscrite non datée et adressée à "M. le Commissaire Impérial". Ces sept documents d ’ archives restent à être inventoriés.



Une fois qu ’ ils rejoindront le Musée, ces documents pourront être étudiés et intégrés à la collection d ’ archives et manuscrits historiques. Ils complèteront ainsi le fonds relatif à la période coloniale, notamment les lettres de la famille Pōmare.



Déjà en juillet…



En juillet dernier, un autre don important d ’ archives historiques d ’ un particulier avait été fait au Musée de Tahiti et des Îles : celui de Monsieur Jean-Christophe Alaux, dont l'arrière grand-oncle, l ’ architecte Jean-Paul Alaux, était à Tahiti en 1936, et notamment ami avec Alain Gerbault. L ' aïeul du donateur avait acquis un cahier de copies de lettres du commandant Bonnard (qui fut représentant de la colonie à Tahiti entre 1842 et 1847, puis suivi Lavaud comme Commandant de la colonie entre 1849 et 1852). Il avait exprimé le souhait, de manière manuscrite sur l ’ ouvrage, d ’ en faire "don à la bibliothèque du Musée de Papeete".



Ce cahier, ainsi que des lithographies originales de Jean-Paul Alaux sur Tahiti en 1936, et deux ouvrages, rejoindront également les collections du musée. L’ensemble de ces documents seront numérisés par le Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha, permettant ainsi leur étude plus précise, notamment par les historiens.



D'après communiqué

