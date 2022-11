​Des habitants de Tikehau dénoncent une pollution autour du navire échoué

Tahiti, le 9 novembre 2022 - Deux jours après l'échouement du navire de pêche Tuarere sur le récif de Tikehau, des habitants de l'atoll ont constaté et photographié "un tapis de gazole sur une centaine de mètres autour du bateau".



Deux jours après l'échouement du navire de pêche Tuarere dans la nuit de dimanche à lundi sur le récif de Tikehau, des habitants de l'atoll ont constaté des traces de pollution autour du navire. Lundi matin, les premières constatations relayées par le haut-commissariat étaient rassurantes. Le navire était posé "proprement" sur le récif et la coque apparaissait "intègre à ce stade", sans fuite, ni trace de pollution constatée, selon les autotités.



Depuis, plusieurs riverains se sont rendus sur les lieux mercredi matin et alertent sur une pollution autour du navire. "Il y a au moins un trou dans la coque et il y a un tapis de gazole sur une centaine de mètres autour du bateau", expliquent-ils avec photos et vidéos à l'appui. "En plus de ça, le récif est explosé et complètement détruit en plusieurs endroits... Des centaines d'années de pousse de coraux pour être détruit en cinq minutes", déplorent ces habitants, rappelant par la même occasion que : "ce corail nous fournit une protection pour notre île, abrite les poissons que nous mangeons, vendons et faisons découvrir aux touristes. Ce corail nous fait vivre."