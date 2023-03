​Des fuites d'hydrocarbures dans l'épave du Corsaire

Tahiti, le 16 mars 2023 – Des fuites d'hydrocarbures ont été constatées mercredi à la surface de la zone du Port autonome où repose l'épave du Corsaire depuis octobre dernier.



Il régnait une certaine agitation mercredi soir à l'entrée du pont de Motu Uta, au niveau du ponton sous lequel git depuis cinq mois l'épave du Corsaire. Un peu plus tôt dans la journée, une très forte odeur d'hydrocarbures avait contraint l'établissement public Fare Tama Hau, situé juste à côté du ponton, à l'évacuation. L'origine de l'odeur a été rapidement identifiée avec des nappes d'hydrocarbures bien visibles au-dessus de l'épave. Les agents du Port autonome sont intervenus et le barrage anti-pollution, toujours positionné sur place, a été réagencé. "On disait le navire dépollué, visiblement ce n'est pas le cas", commentait-on jeudi au Port autonome. Si un litige subsiste toujours sur la qualité du propriétaire, débattue entre Eugène Degage et Francky Wong, le Port a demandé une expertise pour connaître le positionnement exact du navire et obtenir des scénarios de renflouement et de retrait de l'épave. La stratégie étant toujours de procéder au retrait du navire et d'adresser ensuite la facture au propriétaire.