​Des dons bienvenus pour Noël à Raiatea

C'est ainsi que, selon les calendriers de l'avent d'autres associations, chacun mettait une denrée par jour dans un panier. Une huitième donatrice bénévole a elle aussi tenu à faire partie "de la fête" et a confectionné son panier à distribuer et une commerçante de la ville, qui tient à sa discrétion, a récolté parmi ses amis et sa clientèle du linge et des jouets à redistribuer. Juste avant Noël, tout ce beau monde s'est retrouvé sur la place du marché d'Uturoa pour remplir les bennes des pick-up des produits récoltés. Ensuite, chaque membre est parti de son côté, dans sa commune de prédilection, pour aller, à la surprise des récipiendaires, distribuer les généreuses donations. Jessica Doucet explique les accueils qu'ils ont vécus : "Quand les mamans, souvent dans des habitations qui n'en méritent même pas le nom, nous ont vus débarquer avec tous ces cadeaux dans la benne de la voiture, tout de suite après le moment de surprise passé, l'émotion, souvent les larmes et surtout les sourires et la joie des enfants, ont illuminé leurs visages. Notre plus belle récompense en quelque sorte. Quel dommage que cette crise sanitaire nous ait bien contrarié dans nos actions. Un grand magasin de la place a carrément voulu nous donner une palette entière de denrées en "bout de course" question date de péremption (mais on sait tous que cette constante est variable…) mais cela n'a pu être possible faute de temps. Néanmoins cette initiative est positive, car l'an prochain nous savons déjà comment mieux nous y prendre".

Quand il lui a été demandé pourquoi l'association n'avez pas sollicité la population, Jessica Doucet a répondu : "en fait en cette période difficile pour quasiment tout le monde, et aux diverses sollicitations d'autres associations, religieuses ou administratives, nous ne souhaitions pas surcharger les familles locales déjà lourdement sollicitées".

C'est certain, l'an prochain, quand cette crise ne sera plus qu'un très mauvais souvenir, les associations mettront les bouchées doubles, tant c'est gratifiant de faire, dans un esprit chrétien, du bien à son prochain.